"Це лише невелика частина натовпу. Я навіть не знаю, чи називати справжніми фанатами Лаціо тих, хто знущаються з мене. Не думаю, що справжній уболівальник Лаціо став би мене лаяти за щось. Це лише питання часу, і я зможу повернути на свій бік навіть найбільших скептиків.

Капітан збірної Англії нарвався на свист власних фанатів – все через лицемірний трансфер у Саудівську Аравію

Я розглядав Саудівську Аравію, коли влітку надійшло кілька пропозицій. Але я вирішив відмовитися від них, щоб продовжити грати за Італію, а також у Лізі чемпіонів. Після початку сезону я поставив собі кілька питань, особливо після критики з боку тих, хто не оцінив мій жест вірності. Я запитав себе, скільки грошей міг би принести мій продаж. Це боляче, насправді це змушує мене вагатися.

Зараз мої думки вже не такі, як у липні. Іноді, коли мені було особливо погано, я думав, що, можливо, краще було поїхати", – наводить слова Іммобіле Football Italia.

Нагадаємо, форвард виступає за Лаціо вже 7 років і стабільно відзначався хорошою результативністю. Втім, новий сезон розпочався невдало (2 голи в 9 матчах), і частина фанатів "орлів" почала освистувати вчорашнього улюбленця.

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