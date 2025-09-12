Юссуфа Мукоко, який колись вважався майбутньою суперзіркою Борусії Д, відверто розповів про важкий період у кар’єрі, спричинений чутками щодо його справжнього віку. Попри те що в юнацьких командах німецького гранда він забив 141 гол у 88 матчах, історію футболіста затьмарили повідомлення про нібито підроблене свідоцтво про народження. У ЗМІ навіть писали, що він насправді на чотири роки старший за офіційні дані.

Форвард збірної Німеччини офіційно виявився молодшим на 4 роки – псевдобатьки підробили документи

В інтерв’ю TV2 Мукоко зізнався, наскільки болісно переживав ситуацію: "Я плакав і думав: "Як мені з цього вибратися?" і "Коли все стане краще?". Багато хто після важких часів просто каже: "Все добре". Але я хочу говорити про це. Іноді потрібно навчитися просити про допомогу. Я був здивований тим, наскільки багато людей готові на все заради уваги. Деякі – неймовірно жадібні. Можливо, колись я зніму власний документальний фільм".

Минулого літа Мукоко остаточно залишив Боруссію Д, у складі якої він провів дев’ять років, так і не попрощавшись належним чином з уболівальниками. Після оренди в Ніцці він перебрався до Копенгагена за 5 мільйонів євро. У Данії 20-річний нападник намагається відновити свою кар’єру і вже відзначився трьома голами у 12 матчах.

