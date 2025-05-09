"Нагадую, що це їхній третій сезон (Ротаня і Ко, – прим.), і вони до цієї гри йшли протягом тривалого терміну. Напевно, це рідкість у нашому футболі, коли є така довіра до тренерської ідеї, попри результат, який був у попередніх чемпіонатах.

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Це дуже класно, що такий досвід є. Думаю, що багато хто перейматиме його в тому плані, що коли ви призначаєте тренерський штаб, якщо ви вірите в ідеї, то потрібно розуміти й давати час, якщо ви бачите прогрес. Загалом нічого не змінилося. Вони стали якіснішими у своїх виконавцях, зігранішими. Змінилося те, що вони стали більш впевненими – і це відчувається.

Я чув, що казали, що якщо була можливість, то був би практично повний стадіон. Дуже шкода, що ми не можемо це зробити. Дуже хочеться побачити повні трибуни. Чесно кажучи, ми розмовляємо між собою, і всіх це надихає, що є така можливість, що люди хочуть. Впевнений, що це все через те, що показує команда – не тільки результат, а ще й якість і бажання. Все це поєднується, і люди щирі в цьому проявленні емоцій, вони хочуть долучитися до цього результату.

Я, чесно кажучи, хотів би, щоб ті люди, які не змогли потрапити на футбол, але дуже хотіли – можливо, хтось прийде, біля готелю Олександрії й співатиме всю ніч пісні, щоб вони не спали. Або зробили якийсь перфоменс для команди перед грою – зустріли, фаєри, пісні в місті. Хочеться, щоб люди, які не мають можливості потрапити на стадіон, щось особливе зробили для нас, для футболістів, щоб ще більше мотивувати наших гравців", – сказав Лупашко у коментарі клубній прес-службі.

Нагадаємо, матч Карпати – Олександрія відбудеться у неділю, 11 травня, о 18:00. Команда Руслана Ротаня за крок від історичного срібла ("містяни" поки зберігають теоретичні шанси навіть на золото). Натомість "леви" борються за потрапляння у єврокубки – наразі у турнірній таблиці УПЛ вони мають однакову кількість очок з Поліссям та Кривбасом (по 43 бали).

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