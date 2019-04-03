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"Можливо, буду працювати в Десні до кінця життя", – Рябоконь прокоментував своє майбутнє

14:12 112 Читать на русском
"Можливо, буду працювати в Десні до кінця життя", – Рябоконь прокоментував своє майбутнє
Олександр Рябоконь / соцмережі

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь відреагував на чутки про своє можливе звільнення.

"Розмова про звільнення була. Відставки, мабуть, поки не планувалося. Важко сказати. Це така професія: можливо, я тут до кінця життя буду працювати, а, можливо, завтра звільнять.

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Ми були поруч з рішенням завдання, до останнього туру зберігали шанси, проте, на жаль, програли Львову. Всі розчаровані, але треба рухатися далі. Очевидно, поки рано нам бути серед найкращих команд", – сказав Рябоконь каналу Дитинець.

Теги
Десна Десна Олександр Рябоконь Олександр Рябоконь
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