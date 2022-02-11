"Футболіст попросив: "Дайте мені зіграти у французькому чемпіонаті". Дай боже, щоб у нього все далі виходило по життю, все складалося. Він говорив: "Можливо більше ніколи в житті не вдасться зіграти з Мессі, Мбаппе, Неймаром". Дай боже, щоб там виходило, щоб набув досвіду та грав.

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З іншого боку, розумію, що якби він залишився у СК Дніпро-1, то він, напевно, грав би набагато регулярніше. Пішли назустріч його бажанню спробувати свої сили у європейському чемпіонаті.

У певні моменти часу треба думати і про футболіста, про його бажання. Принаймні дати можливість. Як він себе проявить? Це вже у його руках. Щоб він нас потім не звинувачував, що була така нагода, а ми не пішли йому назустріч, не дали змоги пограти у європейському чемпіонаті", – сказав Палкін у коментарі YouTube-каналу "ПЕРША ЛІГА".

Нагадаємо, Ігнатенко перейшов у Бордо на правах оренди з Шахтаря і підписав з французами угоду до кінця сезону з опцією викупу. Він дебютував за французьку команду вже у першому ж матчі проти Реймса (0:5), однак встиг провести на полі лише 9 хвилин через пряму червону картку за підкат.

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