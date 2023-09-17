"Що означає те, що я останнім часом кажу про суддівство? Це означає, що я так думаю. І мало того, я абсолютно впевнений у цьому. Помітьте, це ж не те, що я нова людина, яка кілька тижнів у чемпіонаті, й робить якісь висновки. Ми вже довго тут працюємо і бачимо, що відбувається – це вже наслідок усього того, що накопичилося.

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Що саме? По-перше – це відсутність будь-якого прогресу і прагнення до цього прогресу. Я ніколи не хочу виграти завдяки суддівській помилці. Я цього не хочу, реально! Я розумію, що говорю якісь віртуальні речі... Якщо, наприклад, ми виграємо, і всі люди визнають, що суддя помилився – я готовий переграти цей матч.

Розумію, що це, напевно, неможливо, але настільки я хочу підкреслити принциповість – я абсолютно не хочу вигравати з допомогою чогось, окрім футболістів, моїх ідей та всього тренерського штабу і нашої роботи.

Я розумію, що суддівська робота непроста, це дуже серйозна професія. Ви подумайте, якою талановитою має бути людина, щоб оцінити всі ці ситуації, швиденько, вчасно. Зараз трохи допомагає VAR – це теж добре. Нехай ці люди отримують більше грошей. Наприклад, я висловився за те, щоб клуби платити суддям якісь додаткові кошти. Щоб це все було цивілізовано, відкрито і зрозуміло. Нехай суддя за гру отримує більшу суму, але так, щоб ми розуміли, що він судить те, що є на полі.

Нехай і буде якась помилка – без помилок, напевно, ніхто не обійдеться, але з цим можна миритись, коли ти бачиш, що це дійсно помилка. І ти розумієш, бо сам десь помиляєшся, футболісти помиляються. Але аналізуючи все, що відбувається і знаючи не всіх, але багатьох суддів, я не вірю, що вони можуть судити так погано. І через це з'являються роздуми – можливо, арбітрами хтось маніпулює, дає їм якісь вказівки, ще щось, я не знаю.

Ми повинні розібратися з цим, бо бачимо по факту, що рівень суддівства низький. Я хочу працювати і далі вчитися. Не дивлячись на те, що я вже не дуже молодий, я хочу вчитися. А як вчитися, якщо я навіть не можу проаналізувати свою гру через те, що я розумію, яке було суддівство?" – сказав Григорчук в інтерв'ю "ТаТоТаке".

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