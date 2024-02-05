Хаві нещодавно заявив, що збирається покинути свою посаду після завершення поточного сезону. Керівництво Барселони вже підшукало кандидата на його заміну.

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За інформацією журналіста Bild Крістіана Фалька, Ганс-Дітеру Фліку імпонує варіант очолити каталонців. Німецький фахівець, який з вересня 2023 року перебуває без роботи після провалу зі збірною Німеччини, вже розпочав готуватися до ймовірного призначення, і вчить іспанську мову.

Нагадаємо, що Флік вже увійшов в історію Барселони, принизивши "блаугранас" у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Саме німець у 2020 році керував Баварією, яка зуміла обіграти каталонців з рахунком 8:2.

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