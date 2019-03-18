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"Можете підійти та плюнути мені в обличчя", – Бакалову не соромно за перемогу Львова над Десною

09:14 1029 Читать на русском
"Можете підійти та плюнути мені в обличчя", – Бакалову не соромно за перемогу Львова над Десною
Юрій Бакалов / фото: ФК Львів

Головний тренер ФК Львів Юрій Бакалов поділився враженнями від перемоги своїх підопічних у матчі 22-го туру УПЛ над Десною.

 
да Сілва Педро 59’

"Всі чудово розуміли значення цієї гри. Кожна команда розуміла, що для неї – це маленький фінал. Кожен обрав свою тактику, гнув свою лінію. Градус був дуже високий. Якщо сказати коротко: багато голів у таких матчах, зазвичай, не буває.

Десна – Львів – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Ми раді, що нам вдалося реалізувати момент, який виник у нас. Забили гол. Наприкінці були "гойдалки", були гострі моменти. Думаю, гра сьогодні вдалася. Окремо хочу подякувати вашому чудовому місту, вболівальникам, які створювали чудову атмосферу, яка відповідала цій грі.

Єврокубки? Давайте ще доживемо до майбутнього: маю на увазі єврокубки та все решта… Що стосується соромно мені чи ні за гру команди… Якщо ви знайдете хоч один момент, коли мій футболіст лежав просто так – можете підійти та плюнути мені в обличчя.

Львів мінімально переміг Десну та потрапив у першу шістку

Ми грали за рахунком. Що створила Десна у другому таймі? Якщо ви футболом називаєте звичайні довгі передачі та навал… Це футбол, ви вважаєте? Мені за мою команду анітрохи не соромно. Команда виконувала те, що від неї вимагалося", – цитує Бакалова прес-служба Львова.

Теги
Юрій Бакалов Юрій Бакалов Львів Львів Десна - Львів
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