"Можете дати мені медаль – я чемпіон останніх 5 матчів": Моурінью висміяв своїх критиків

"Якщо йдеться про окремих осіб та індивідуальний підхід, то давайте перейдемо до простого: я четвертий в лізі. Я прибув у 14-ту команду чемпіонату, яка відставала від Арсенала на три очки, а від Ліги чемпіонів – на 11. Проте ліга починалася не тільки для мене, а для Тоттенхема – я не важливий, головним залишається клуб. Якщо ж ви хочете трохи посміятися з мене, то я чемпіон останніх п'яти матчів. Ви можете дати мені медаль – чемпіон останніх 5 матчів, 13 очок.

Моурінью може отримати в помічники легенду Тоттенхема

Я завжди віддаю всі сили і не турбуюся про те, щоб комусь щось доводити ... Я намагаюся все робити якнайкраще, і мій найважливіший матч – наступний, а мій найважливіший сезон – наступний. Мені це не потрібно, тому я з нетерпінням чекаю наступного сезону, така моя натура", – наводить слова Моурінью Evening Standard.

Нагадаємо, за тур до фінішу АПЛ Тоттенхем посідає сьому сходинку з хорошими шансами вирвати путівку в кваліфікацію Ліги Європи.

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