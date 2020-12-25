"Ярмоленко грав за дортмундську Борусію. Одного разу йому прийшла смс-ка від когось з керівників клубу: "Тренер на тебе не розраховує. Можеш шукати нову команду".

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Як Ярмоленко сприйняв таку форму спілкування? Він профі. Знає, що в Європі з тобою ніхто не буде церемонитися. Пояснювати, що, як і чому. Там виживає найсильніший. А якщо ти програєш конкуренцію, готуйся до зміни клубу. При цьому в Дортмунді Андрію відразу запропонували кілька варіантів працевлаштування", – сказав Хацкевич в інтерв'ю виданню Спорт-Экспресс.

Нагадаємо, Ярмоленко покинув Борусію Д у липні 2018 року перейшовши у Вест Хем за 20 млн євро. У поточному сезоні Андрій провів за лондонський клуб 10 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 3 результативні передачі. Його контракт з Вест Хемом розрахований до літа 2022 року. Transfermarkt оцінює українця у 7,5 млн євро.

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