"Думаю, це не найлегша група, втім, нам могли потрапити і складніші суперники. Ми дуже добре знаємо Ірландію, можна сказати, що у нас дуже хороші спогади. Ми вперше зіграємо проти Шотландії, і це також буде непросто. Щодо збірної України, то у 90-х та у 2000-х наша команда неодноразово грала з ними, провівши 8 матчів.

Розклад матчів збірної України в Лізі націй – стартуємо з двох виїздів

Незважаючи на те, що останнім часом жереб не зводив нас разом, ми дуже добре знаємо можливості українців. Я думаю, а також впевнений, що ми можемо боротися з цими командами та зробити сюрпризи. Якщо ми зможемо зберегти своє місце в лізі B, це буде непоганий результат", – наводить слова Мхітаряна офіційний сайт Федерації футболу Вірменії.

Нагадаємо, у Лізі націй Україна потрапила в групу B1 і отримала в суперники Шотландію, Ірландію та Вірменію.

Результати жеребкування Ліги націй: Україна не повинна нарікати на суперників, унікальна зустріч, група смерті в еліті