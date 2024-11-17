"Хто боїться, той зазвичай не доводить гру до перемоги. Є така закономірність у футболі. Звісно, потрібно було б грати більш рішуче. Я думаю, що Ребров як слід налаштовує команду, а вже самі футболісти під час гри починають вигадувати: от краще віддам пас тому, а то раптом втрачу м'яч. Ледь не воротарю своєму віддають з центра поля.

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Як вийти з цього глухого кута? Та сміливіше ж потрібно грати! Кожну атаку треба намагатися завершувати ударом у площину воріт суперника, бодай у напрямку. Наші футболісти повинні змінити свою манеру гри. Ну не буває голів без ударів. Хіба у свої ворота.

У матчі проти Грузії в другому таймі на відбій українці не грали, якщо чесно. Просто намагалися не ризикувати. До пори до часу наші організовано оборонялися, але от цей моментик, коли грузини все ж зайшли глибоко в наш захист, і став вирішальним. Добре, що грузини слабко грають головою. Наша збірна у цьому компоненті, грі на другому поверсі, поганенька.

Хіба Забарний на рівні. Він і в атаку підключався пару разів. І рудий молодець (Юхим Конопля, – прим.). А от Миколенко геть знітився. Грав виключно на своїй половині поля. Пам'ятаю, в Динамо Віталік виконував і дистанційну роботу, як колись Лужний чи Дем'яненко – від прапорця до прапорця, вперед – назад, і так по двадцять разів за гру. А зараз Миколенко так не грає. Може, в Евертоні так його перевчили, тому і плентається ця команда десь там серед аутсайдерів АПЛ", – сказав Кварцяний у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, за тур до фінішу Україна з 5 пунктами посідає останню сходинку турнірної таблиці групи В1. В останньому матчі команда Реброва зіграє з Албанією, яка напередодні розійшлась миром з Чехією (0:0).

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