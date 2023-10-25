– Ви дуже добре знаєте Мірчу Луческу, з яким не один рік працювали в Шахтарі. Що скажете про Динамо, яке демонструє сьогодні напрочуд невдалі результати?

– Динамо зараз також переживає тяжкий період, як і Верес. У кожного клубу є свої труднощі. Я дивлюсь насамперед на свою команду. Для мене пріоритет – Верес, а не проблеми інших клубів.

– В турнірній таблиці УПЛ шалена інтрига. Хто вам із команд імпонує по грі?

– Мені дуже подобається Рух. Львівська команда має талановитих гравців і зробила нереальний прорив цього сезону, хоча в минулому – стояла на виліт. Віталій Пономарьов зробив величезну роботу. На мій погляд, сьогодні Рух демонструє найкращу гру в нашому чемпіонаті, за якістю та інтенсивністю.

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Також відзначу Оболонь. Ця команда з невеликим бюджетом, молодим тренером та незірковим складом показує хорошу якість гри та пристойний результат. Оболонь – хороший приклад для наслідування.

– Чи варто нам очікувати сюрпризів у боротьбі за чемпіонство? Можливо, в УПЛ цього сезону з’явиться свій Лестер, який свого часу неочікувано виграв АПЛ?

– Я думаю, що цього сезону може таке статись. Полісся дуже міцно посилило свій склад. Вони практично зі всіх клубів зібрали досвідчених гравців, підписали якісних легіонерів. У команді є велика конкуренція. Буткевич вкладає в Полісся хороші гроші, будується інфраструктура. Звісно, що в таких умовах у команди буде результат. Я вважаю, що саме Полісся може стати українським Лестером.

Також Вернидуб у Кривбасі зібрав хорошу команду. Рух може претендувати на високі місця. Ми бачимо, що у наших грандів дуже багато проблем. У Шахтаря та Динамо – молоді команди, середній вік яких 21. Тому у цьому сезоні варто очікувати сюрпризів, – заявив Шевчук в інтерв'ю Спорт-Експрес.

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