УЄФА опублікував пост, присвячений загибелі екс-гравця збірної Палестини Сулеймана аль-Обейда. 41-річний футболіст загинув в результаті атаки Ізраїлю по сектору Гази. "Світла пам'ять Сулейману аль-Обейду, "палестинському Пеле". Талант, який давав надію незліченним дітям навіть у найтемніші часи".

Форвард Ліверпуля Мохамед Салах зробив репост публікації і звернувся до організації. "Може, розповісте нам, як він помер, де і чому?"

Нагадаємо, що Палестина та Ізраїль перебувають у перманентному стані війни. Араби в більшості своїй підтримують Палестину, яка не гребує терористичними методами проти Ізраїлю.