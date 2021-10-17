"Може пляшкою запустити": Мудрик розповів про запальний характер Де Дзербі
Півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик прокоментував непростий характер наставника "гірників" Роберто Де Дзербі.
"Де Дзербі дуже імпульсивний тренер. Може десь пляшкою запустити, але це нормально, ми це розуміємо. На кожному тренуванні я намагаюся віддячити йому за довіру своєю роботою. Я б хотів стати кращим при цьому тренері.
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Він розмовляє з футболістами не тільки про футбол. Може запитати як я живу, з ким, про що переживаю. Де Дзербі з усіма так – і з нами, молодими, і з досвідченими", – поділився Мудрик в інтерв'ю BurBuzz.
Нагадаємо, італійський фахівець очолив Шахтар влітку цього року та встиг виграти Суперкубок України і вивести "гірників" до групового етапу Ліги чемпіонів.
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