"Де Дзербі дуже імпульсивний тренер. Може десь пляшкою запустити, але це нормально, ми це розуміємо. На кожному тренуванні я намагаюся віддячити йому за довіру своєю роботою. Я б хотів стати кращим при цьому тренері.

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Він розмовляє з футболістами не тільки про футбол. Може запитати як я живу, з ким, про що переживаю. Де Дзербі з усіма так – і з нами, молодими, і з досвідченими", – поділився Мудрик в інтерв'ю BurBuzz.

Нагадаємо, італійський фахівець очолив Шахтар влітку цього року та встиг виграти Суперкубок України і вивести "гірників" до групового етапу Ліги чемпіонів.

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