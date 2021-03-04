"Безумовно, Агробізнес стрибнув вище голови. Завдяки президенту і тренеру команда швидко розвивається. Шахтар здивував складом. Приберегти основну обойму можна, але не настільки ж. Зробіть результат, а потім проводьте ротацію.

Каштру знайшов банальне виправдання сенсаційному вильоту з Кубка України

Водночас той, хто вийшов у стартовому складі на матч з першоліговим колективом, повинен доводити, що він гідний бути серед перших 11-ти.

У половині з шести зіграних матчів після зимової паузи Шахтар втрачав очки. Потрібно спитати у головного тренера, що команда робила взимку. Може, Луїш Каштру вже бачить себе наставником європейської топ-команди? Не варто забувати і про поразку "гірників" від Зорі. Такий удар забути непросто. У Шахтаря футбол став якимось повільним", – сказав Максимюк у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, Шахтар у матчі 1/4 фіналу Кубка України у додатковий час поступився першоліговому Агробізнесу і вилетів з турніру.

Шахтар програв Агробізнесу і вилетів з Кубка України – вилучення, незабитий пенальті та "вкрадений" асист голкіпера