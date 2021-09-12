"Може досить на цьому хайпувати?": дружина Маліновського стала на захист чоловіка після історії з вибаченнями Петракова
Роксана Маліновська, дружина півзахисника збірної України Руслана Маліновського, прокоментувала слова Юрія Вернидуба щодо конфлікту гравця з наставником "синьо-жовтих" Олександром Петраковим.
"Хто може підтвердити інформацію, що Руслан образився на тренера? Може, вистачить на цьому хайпувати?
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У Руслана ніколи не було проблем ні з тренерами, ні з гравцями, хочу нагадати. А цю новину було особливо несподівано прочитати", – написала Роксана на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
Нагадаємо, у трьох матчах під керівництвом Олександра Петракова український легіонер Аталанти сумарно провів на полі 39 хвилин. Згодом наставник "синьо-жовтих" зізнався, що Маліновський образився на тренера за недостатню кількість ігрового часу і коучу навіть довелось просити вибачення у футболіста.
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