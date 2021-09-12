"Хто може підтвердити інформацію, що Руслан образився на тренера? Може, вистачить на цьому хайпувати?

Вернидуб: Нехай Маліновський опуститься на землю грішну і думає не про себе, а про команду і збірну України

У Руслана ніколи не було проблем ні з тренерами, ні з гравцями, хочу нагадати. А цю новину було особливо несподівано прочитати", – написала Роксана на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, у трьох матчах під керівництвом Олександра Петракова український легіонер Аталанти сумарно провів на полі 39 хвилин. Згодом наставник "синьо-жовтих" зізнався, що Маліновський образився на тренера за недостатню кількість ігрового часу і коучу навіть довелось просити вибачення у футболіста.

Які шанси збірної України вийти на ЧС-2022 – авторитетні аналітики зробили переоцінку команди Петракова