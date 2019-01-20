Мозес покине Челсі та переїде в Туреччину

Півзахисник Челсі Віктор Мозес у січні переїде в чемпіонат Туреччини.

Мауріціо Саррі не розраховує на Віктора Мозеса і готовий відпустити його в інший клуб. За інформацією Miliyet, нігерієць перейде до одного з турецьких клубів. Сам потенційний новий клуб хавбека не називається.

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Мозес повернувся в Челсі після чергової оренди в 2016 році та став гравцем основи в команді Антоніо Конте, яка виграла АПЛ у сезоні 2016/17.

Після приходу Саррі нігерієць перестав бути основним і тепер шукає новий клуб.

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