Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов дозволив проводити міжнародні клубні матчі (ЛЧ та ЛЄ) та поєдинки національних збірних з уболівальниками в "зеленій" та "жовтій" карантинних зонах, інформує офіційний сайт УАФ.

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"При проведенні матчів у регіонах із "зеленим" або "жовтим" рівнем епідеміологічної небезпеки, повинно бути забезпечено дотримання вимог щодо перебування 1 особи на 5 кв. метрів площі будівлі.

Матчі, які проводяться на території адміністративно-територіальних одиниць, де встановлено "помаранчевий" та "червоний" рівень епідемічної небезпеки, повинні відбуватися за участі не більш як 220 осіб та не більше однієї особи на 10 кв. метрів площі будівлі.

Рекомендується забезпечити допуск глядачів на сектори не більш ніж 25 відсотків вболівальників від числа глядачів, яких здатен вмістити сектор таким чином, щоб забезпечити наявність вільних місць спереду, позаду, збоку, по діагоналі", – йдеться у повідомленні МОЗу.

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