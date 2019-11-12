Мойзе Кін може перейти у Мілан, – ЗМІ

Італійський Мілан хоче орендувати у Евертона нападника Мойзе Кіна.

"Россонері" зацікавлені у послугах нападника англійського Евертона Мойзе Кіна, повідомляє Calciomercato. Італієць влітку цього року переїхав на Туманний Альбіон з туринського Ювентуса за 27,5 млн євро.

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Однак в АПЛ справи у форварда складаються доволі кепсько: в одинадцяти матчах за "ірисок" Кін відзначився лише однією результативною передачею і не забив жодного гола.

Справами футболіста займається одіозний агент Міно Райола, який вже встиг провести переговори з Міланом.

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