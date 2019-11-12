toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНА - ЕСТОНІЯ ЄВРО-2020 ТАЙСОН

Мойзе Кін може перейти у Мілан, – ЗМІ

12 листопада 23:13 139 Читать на русском
Мойзе Кін може перейти у Мілан, – ЗМІ
Мойзе Кін / Фото з відкритих джерел

Італійський Мілан хоче орендувати у Евертона нападника Мойзе Кіна.

"Россонері" зацікавлені у послугах нападника англійського Евертона Мойзе Кіна, повідомляє Calciomercato. Італієць влітку цього року переїхав на Туманний Альбіон з туринського Ювентуса за 27,5 млн євро.

Тухель міг очолити Мілан, – екс-фукціонер "россонері"

Однак в АПЛ справи у форварда складаються доволі кепсько: в одинадцяти матчах за "ірисок" Кін відзначився лише однією результативною передачею і не забив жодного гола.

Справами футболіста займається одіозний агент Міно Райола, який вже встиг провести переговори з Міланом.

Расизм у футболі: сльози Тайсона, англійці стали м’якотілими, італійський "ку-клукс клан" та безголоса Іспанія

blog_ava
Соболь пояснив, чому гравці збірної України спілкуються між собою російською мовою
12 листопада
14230
Теги
Ювентус Ювентус Мілан Мілан Італія Мойзе Кін Мойзе Кін Евертон Евертон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
21
год
:
34
хв
Албанія
21:45
Андорра
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук