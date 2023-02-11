"Якби мені запропонували нічию вже на 20-й хвилині після початку зустрічі, я потиснув би руку і пішов. Ми почали не дуже добре, а вони показували цікавий футбол, внаслідок чого ми припустилися кількох грубих помилок в обороні.

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Ми відігралися і були набагато кращими у другому таймі, але в першому таймі нас переграли. Я сподівався, що це буде наш день, у нас також було кілька можливостей забити, але ми беремо всю відповідальність на себе. Прямо зараз у нас виходить грати трохи краще, ніж раніше", – цитує Мойєса BBC.

Зауважимо, що у звітному матчі "молоти" пропустили вже на 16-й хвилині, а відігратися зуміли на 28-й. Нічия не дозволила Вест Хему значно покращити турнірне становище – команда навіть опустилася на одну сходинку, оскільки Вулверхемптон свій матч виграв.

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