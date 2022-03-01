Головний тренер Вест Хема Девід Мойєс прокоментував війну в Україні, розв'язану Путіним, та стан Андрія Ярмоленка перед матчем Кубка Англії проти Саутгемптона.

"Ярмоленко? Вчора він повернувся, ми добре поговорили. Андрій дуже засмучений ситуацією, не будемо з ним поспішати. Якщо почуватиметься чудово, вирушить з командою. Якщо ні, дамо йому ще трохи часу.

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Відсторонення російських команд? Цілком погоджуюсь. Можливо, це треба було зробити ще швидше. Футбол – потужний інструмент у всьому світі. Тому важливо діяти, будьте впевнені, ми ізолюємо їх повністю", – резюмував Мойєс на передматчевій прес-конференції.

Зауважимо, поєдинок 1/8 фіналу Кубка Англії сезону 2021/22 проти Саутгемптона відбудеться вже завтра, 2 березня.

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David Moyes on Andriy Yarmolenko: "He came back in yesterday, had a good chat. Really upset with the whole situation. We won’t rush him. If he feels fine, he will travel with the team. If he doesn’t we will give him more time off." — Simon Stone (@sistoney67) March 1, 2022