Мойєс згоден з ізоляцією Росії та солідарний з Ярмоленком: "Це треба було зробити ще швидше"
Головний тренер Вест Хема Девід Мойєс прокоментував війну в Україні, розв'язану Путіним, та стан Андрія Ярмоленка перед матчем Кубка Англії проти Саутгемптона.
"Ярмоленко? Вчора він повернувся, ми добре поговорили. Андрій дуже засмучений ситуацією, не будемо з ним поспішати. Якщо почуватиметься чудово, вирушить з командою. Якщо ні, дамо йому ще трохи часу.
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Відсторонення російських команд? Цілком погоджуюсь. Можливо, це треба було зробити ще швидше. Футбол – потужний інструмент у всьому світі. Тому важливо діяти, будьте впевнені, ми ізолюємо їх повністю", – резюмував Мойєс на передматчевій прес-конференції.
Зауважимо, поєдинок 1/8 фіналу Кубка Англії сезону 2021/22 проти Саутгемптона відбудеться вже завтра, 2 березня.
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