Мойєс зацікавлений у роботі на тренерському містку Селтіка

Екс-тренер Евертона та Манчестер Юнайтед може стати головним тренером "кельтів".

Як повідомляє The Scottish Sun, 55-річного фахівця приваблює ідея повернення до рідної Шотландії. Девід, останнім клубом якого був Вест Хем, який він покинув влітку минулого року, готовий повернутися до тренерської діяльності.

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Головною перешкодою для можливого повернення Мойєса у Селтік може стати бажання фахівця поїхати працювати у Китай, де він розраховує трохи розбагатіти. Шотландець чекає пропозиції з Піднебесної, однак в той же час не проти попрацювати з "кельтами".

Мойєс виступав за Селтік на початку своєї кар'єри гравця

Зазначимо, нещодавно Брендан Роджерс покинув пост головного тренера Селтіка та очолив Лестер. Тимчасовим виконувачем обов'язків наставника Селтіка було призначено Ніла Леннона.

Нагадаємо, під час зимового трансферного вікна Селтік підписав вінгера львівських Карпат Мар'яна Шведа, який приєднається до нової команди вже влітку.

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