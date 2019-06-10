"Мойєс замість Фергюсона – як Nokia замість iPhone": Лінгард – про період у Манчестер Юнайтед після епохи сера Алекса

Хавбек Манчестер Юнайтед Джессі Лінгард прокоментував часи у клубі після відходу легендарного наставника сера Алекса Фергюсона.

"Поміняти Фергюсона на Мойєса – все одно, що поміняти iPhone на Nokia. Хто взагалі міг підняти клуб після боса?

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Кожен раз, коли команда мала поганий результат, я чув припущення від тренерів, що варто позбутись половини складу і підписати нових гравців. Вважаю, важко працювати з такими обставинами.

Я звертаю увагу на себе і всіх інших, хто пов'язаний з нашим улюбленим Юнайтед. Усі думали, що все залишиться на своїх місцях і ми продовжимо перемагати. Це була ілюзія", – сказав Лінгард Evening Standard.

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