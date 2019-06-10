toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНА - ЛЮКСЕМБУРГ ПОРТУГАЛІЯ - НІДЕРЛАНДИ ЄВРО-2020 ШВЕЙЦАРІЯ - АНГЛІЯ

"Мойєс замість Фергюсона – як Nokia замість iPhone": Лінгард – про період у Манчестер Юнайтед після епохи сера Алекса

17:31 138 Читать на русском
"Мойєс замість Фергюсона – як Nokia замість iPhone": Лінгард – про період у Манчестер Юнайтед після епохи сера Алекса
Джессі Лінгард / АПЛ

Хавбек Манчестер Юнайтед Джессі Лінгард прокоментував часи у клубі після відходу легендарного наставника сера Алекса Фергюсона.

"Поміняти Фергюсона на Мойєса – все одно, що поміняти iPhone на Nokia. Хто взагалі міг підняти клуб після боса?

Манчестер Юнайтед зробив першу пропозицію щодо Ван-Біссаки у розмірі 40 млн фунтів – Крістал Пелас просить значно більше

Кожен раз, коли команда мала поганий результат, я чув припущення від тренерів, що варто позбутись половини складу і підписати нових гравців. Вважаю, важко працювати з такими обставинами.

Я звертаю увагу на себе і всіх інших, хто пов'язаний з нашим улюбленим Юнайтед. Усі думали, що все залишиться на своїх місцях і ми продовжимо перемагати. Це була ілюзія", – сказав Лінгард Evening Standard.

Опорник для Ман Сіті, пробудження Тоттенхема, Челсі залежить від бану, Арсенал – від ЛЧ. Трансферні плани топ-6 АПЛ

blog_ava
Україна – Люксембург: Швед оцінив свої шанси вийти у стартовому складі "жовто-синіх"
06:30
3846
Теги
Джессі Лінгард Джессі Лінгард Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Девід Мойєс Девід Мойєс Алекс Фергюсон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
45
хв
Україна
21:45
Люксембург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук