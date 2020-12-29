Мойєс вже визначився із тренерським штабом у Вест Хемі

Шотландський фахівець Девід Мойєс максимально наблизився до тренерського крісла у Вест Хемі.

Девід Мойєс є основним кандидатом на посаду наставника Вест Хема, повідомляє Daily Mail.

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За інформацією видання, у випадку призначення шотландця – він запросить у свою команду легенду "молотобійців" Стюарта Пірса та екс-тренера Вест Бромвіча Алана Ірвайна. Нагадаємо, саме з цими помічниками Мойєс працював у лондонському клубі у 2017-2018 роках.

Після звільнення Мануеля Пеллегріні Вест Хем поки залишається без тренера. Провівши 19 турів АПЛ у нинішньому сезоні, команда Ярмоленка перебуває за крок до зони вильоту на 17-му місці.

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