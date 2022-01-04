Іспанський вінгер Адама Траоре не перейде у Вест Хем.

Вест Хему приписували інтерес до Адама Траоре, однак Девід Мойєс наклав вето на трансфер вінгера Вулверхемптона та збірної Іспанії, інформує Daily Mail.

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Наставник лондонців хоче підсилити проблемні позиції центрального та лівого захисника, а не розширювати конкуренцію там, де все в порядку.

Мойєс також розглядає варіанти з новим центрфорвардом. Йому цікаві Джонатан Девід з Лілля та Адам Гложек зі Спарти, а от Габігол з Фламенго не відповідає вимогам.