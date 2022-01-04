Мойєс відмовився підписувати конкурента для Ярмоленка зі збірної Іспанії
Вест Хему приписували інтерес до Адама Траоре, однак Девід Мойєс наклав вето на трансфер вінгера Вулверхемптона та збірної Іспанії, інформує Daily Mail.
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Наставник лондонців хоче підсилити проблемні позиції центрального та лівого захисника, а не розширювати конкуренцію там, де все в порядку.
Мойєс також розглядає варіанти з новим центрфорвардом. Йому цікаві Джонатан Девід з Лілля та Адам Гложек зі Спарти, а от Габігол з Фламенго не відповідає вимогам.
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