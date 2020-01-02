Мойєс виділив двох гравців Вест Хема після розгромної перемоги над Борнмутом

Головний тренер Вест Хема Девід Мойєс прокоментував розгромну перемогу своєї команди над Борнмутом у 21 турі АПЛ.

"Мої гравці були неймовірними від самого початку матчу. Вони прагнули своєю грою повернути вболівальників на трибуни. У мене було мало часу, щоб попрацювати з командою, тому ця перемога – заслуга гравців, особливо Марка Нобла та Деклана Райса.

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Це був прекрасний виступ, ми здобули чудовий результат. Могли забити ще, але не реалізували декілька нагод. Борнмут – хороша команда. Після матчу я сказав їм, що вони можуть грати набагато краще", – цитує Мойєса ВВС.

Нагадаємо, завдяки цій перемозі Вест Хем випередив Борнмут у турнірній таблиці АПЛ, Наразі "молоти" посідають 16 місце, а команда Едді Хау опустилася в зону вильоту.

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