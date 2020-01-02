toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ АНГЛІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Мойєс виділив двох гравців Вест Хема після розгромної перемоги над Борнмутом

00:36 694 Читать на русском
Мойєс виділив двох гравців Вест Хема після розгромної перемоги над Борнмутом
Девід Мойєс / BBC

Головний тренер Вест Хема Девід Мойєс прокоментував розгромну перемогу своєї команди над Борнмутом у 21 турі АПЛ.

17’ Марк Нобл
25’ Себастьян Аллє
34’ Марк Нобл
66’ Феліпе Андерсон
 
17’ Марк Нобл
25’ Себастьян Аллє
34’ Марк Нобл
66’ Феліпе Андерсон

"Мої гравці були неймовірними від самого початку матчу. Вони прагнули своєю грою повернути вболівальників на трибуни. У мене було мало часу, щоб попрацювати з командою, тому ця перемога – заслуга гравців, особливо Марка Нобла та Деклана Райса.

Вест Хем – Борнмут – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Це був прекрасний виступ, ми здобули чудовий результат. Могли забити ще, але не реалізували декілька нагод. Борнмут – хороша команда. Після матчу я сказав їм, що вони можуть грати набагато краще", – цитує Мойєса ВВС.

Нагадаємо, завдяки цій перемозі Вест Хем випередив Борнмут у турнірній таблиці АПЛ, Наразі "молоти" посідають 16 місце, а команда Едді Хау опустилася в зону вильоту.

Вест Хем без Ярмоленка розгромив Борнмут, Челсі втратив перемогу над Брайтоном, Тоттенхем поступився Саутгемптону

blog_ava
Селезньов зустрів Новий рік у Трускавці у компанії Козловського
1 січня
4401
Теги
Англія Девід Мойєс Девід Мойєс Деклан Райс Деклан Райс Вест Хем - Борнмут Марк Нобл Марк Нобл Вест Хем Вест Хем
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
15
хв
Ліверпуль
22:00
Шеффілд Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук