"Ненавиджу пропускати матчі, і я дійсно розчарований, що не зможу бути там присутнім, але повинен дотримуватися правил. Це складно, але необхідно, щоб убезпечити інших.

Мойєс та ще двоє гравців Вест Хема заразились COVID-19 – усі троє покинули команду перед матчем проти Халл Сіті

Розчарований, що заразився коронавірусом, але, як ми всі знаємо, він може торкнутися кого завгодно. Відчуваю себе добре і сподіваюся, що так буде і далі. Розраховую, що зможу повернутися до роботи, як тільки закінчиться карантин", – поділився Мойєс у коментарі The Sun.

Нагадаємо, у наставника Вест Хема виявили COVID-19 напередодні матчу Кубка англійської ліги проти Халл Сіті, який запам'ятався феєричним перфомансом Ярмоленка – українець відзначився дублем та двічі елегантно асистував партнерам.

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