"Віталій перебуває поряд з командою. Нам потрібно подивитися, чи вийде він на поле, чи ні в найближчому матчі. Сподіваємося, з ним все буде гаразд. Він відчув дискомфорт у грі проти Вулвергемптона (3:2).

Він сказав мені, що зможе зіграти за збірну України і хоче допомогти їй під час міжнародної паузи. Проте, як тільки він приєднався до команди, Віталій зрозумів, що не все добре, тому був змушений залишити розташування "синьо-жовтих", – наводить слова Мойєса журналіст Бен Діннері.

Нагадаємо, Віталій Миколенко був викликаний до лав збірної України на матчі відбору до ЧС-2026, але покинув її розташування через травму. У наступному турі АПЛ Евертон зіграє проти Астон Вілли, гра відбудеться 13 вересня, початок матчу – о 17:00 за київським часом.

