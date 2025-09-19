Наставник Евертона Девід Мойєс підтвердив, що українець разом із Джарредом Брентвейтом робить прогрес у відновленні після пошкодження. "Вони поступово відновлюються, подивимось. У нас є ще кілька травмованих у команді, але потрібно дочекатися, як вони почуватимуться", – сказав Мойєс на прес-конференції.

Мойєс нагадав, що Брентвейт мав пропустити кілька тижнів, тоді як Миколенко ще раніше отримав більше шансів на швидке повернення. Саме захисник збірної України може стати головним підсиленням для "ірисок" у принциповому поєдинку проти Ліверпуля.

До слова, матч Ліверпуль – Евертон відбудеться завтра, 20 вересня, початок о 14:30.

