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Мойєс розглядає варіант із запрошенням Джо Коула у тренерський штаб Вест Хема

9 січня 23:36 335 Читать на русском
Мойєс розглядає варіант із запрошенням Джо Коула у тренерський штаб Вест Хема
Джо Коул часів гри за Вест Хем / Reuters

Головний тренер Вест Хема Девід Мойєс продовжує пошук асистентів для свого штабу.

"Ми шукаємо поповнення для команди, яку тут будуємо. Джо Коул – один із багатьох людей, про яких ми говорили і яких ми розглядаємо.

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Я не думаю, що у нас буде повний штаб вже зараз. Можливо, я зберу всіх своїх асистентів лише влітку. Є кілька осіб, які шукають посаду, є й інші претенденти, яких ми також маємо на увазі, і, сподіваємось, протягом найближчих тижнів ми будемо говорити з ними. Але ми були надзвичайно зайняті з моменту приходу в клуб", – цитує Мойєса Sky Sports.

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Нагадаємо, Джо Коул захищав кольори Вест Хема у статусі гравця (157 матчів, 15 голів). Колишній хавбек також має досвід виступів за Челсі, Ліверпуль і збірну Англії.

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Теги
Англія Девід Мойєс Девід Мойєс Джо Коул Джо Коул Вест Хем Вест Хем
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