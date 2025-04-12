Головний тренер "ірисок" Девід Мойєс перед матчем 32-го туру АПЛ проти Ноттінгем Форест розповів про стан травмованих гравців команди.

"Домінік Калверт-Льюїн вийшов на поле та добре потренувався. Думаю, у нас є ще три тижні, перш ніж ми зможемо почати згадувати про нього.

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На жаль, Єсперу Ліндстрьому зробили операцію через грижу, тож він вилетів до завершення сезону. Натомість ми повернули Миколенка на поле та до тренувань, а Дуайта Макнілла повертаємо до швидкості", – цитує Мойєса офіційний сайт ліверпульців.

Нагадаємо, Миколенко травмував стегно у таборі збірної України і пропустив два матчі Евертона в АПЛ – проти Ліверпуля (0:1) та Арсенала (1:1).

Свій черговий поєдинок "іриски" проведуть вже сьогодні, 12 квітня, на виїзді проти Ноттінгем Форест. Початок зустрічі о 17:00 за Києвом.

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