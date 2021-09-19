"Мотиви мого рішення? Погляньте на його статистику. Я був би розчарований ще більше, якщо б не прийняв таке рішення.

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Я пішов на такий крок, але це не зовсім спрацювало сьогодні. На мене більше вплинула статистика Нобла, ніж статистика Вест Хема", – зізнався менеджер у коментарі Sky Sports.

Нагадаємо, що Мойєс у доданий арбітром час провів заміну, щоб Нобл пробив пенальті. Досвідчений хавбек, однак, не зміг переграти Де Хеа з позначки.

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