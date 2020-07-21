Мойєс пояснив, чому провалився в Манчестер Юнайтед

"Для мене МЮ – це чудова команда, прекрасне місце і найбільший клуб світу. Олд Траффорд – особливе місце, і я з нетерпінням чекаю на повернення.

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У Сульшера був важкий початок в МЮ, але вся різниця між ним і мною полягає в тому, що йому дали час. Він залучає гравців з академії, чого завжди і хотів клуб. Тепер у них є кілька дійсно цікавих молодих футболістів", – цитує Мойеса Goal.

Нагадаємо, Девід Мойєс очолював манкуніанців у 2013-2014 роках, але був звільнений через незадовільні результати клубу.

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