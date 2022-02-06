Наставник лондонців Девід Мойєс не погордував провести час у товаристві менш іменитого колеги.

Як відомо, напередодні в 1/16 фіналу Кубка Англії Вест Хем у надскладному матчі ледве пройшов представника шостого за силою дивізіону – Кіддермінстер. Ярмоленко і Ко пропустили на початку матчу і зуміли вирвати перемогу лише на останній хвилині додаткового часу.

Ярмоленко та інші дублери Вест Хема отримали попередження від Мойєса: "Якщо будемо так грати, то далеко не пройдемо"

Після поєдинку знервований, але задоволений наставник "молотів" прийняв пропозицію свого колеги поспілкуватися у його кабінеті. Рассел Пенн, головний тренер Кіддермінстера, привітав суперника і запропонував оросити програну дуель кількома пляшками пива.

Нагадаємо, український легіонер Вест Хема Андрія Ярмоленко вийшов з перших хвилин і провів на полі увесь матч.

Ярмоленко організував переможний гол на останніх секундах, врятувавши Вест Хем від грандіозної ганьби в Кубку Англії