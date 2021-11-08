"Мені протягом моєї кар'єри важко давалися перемоги над Ліверпулем, це дуже хороша команда, тож сьогодні я дуже задоволений. Навіть за рахунку 3:1 ми не могли почуватися комфортно, Ліверпуль грав дуже добре, тому нам довелося серйозно попрацювати, щоб стримати їх.

Вест Хем – Ліверпуль – 3:2 – відео голів та огляд матчу

У першому таймі ми виглядали не дуже чудово. Буває, що недільний матч після гри у четвер ти починаєш не найкращим чином. Ми грали не так добре, як мали б, а суперник виглядав чудово. У перерві ми зробили корективи. Команда доклала неймовірних зусиль, ми могли забити ще кілька голів. Цей результат говорить про те, що ми справді можемо претендувати на найвищі місця.

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Я хочу завжди зберігати позитивний настрій, і мені хотілося б сказати, що ми здатні претендувати на перемогу в АПЛ. Однак зараз я не можу. Ми боремося за топ-4. У минулому сезоні ми відстали від зони Ліги чемпіонів на два очки, то чому нам не під силу пробитися туди? Ми не піддаємося ілюзіям, але зараз у нас позитивний настрій", – цитує Мойєса BBC.

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