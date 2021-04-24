Головний тренер "молотів" Девід Мойєс поділився очікуваннями від поєдинку з головним конкурентом за потрапляння у топ-4.

"Мені, напевно, достатньо було б і перемоги з рахунком 1:0. Але минулого року ми обіграли Челсі 3:2.

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Ярмоленко забив вирішальний м'яч, і саме ця перемога дала нам реальний фундамент для закріплення наших нинішніх позицій в АПЛ", – цитує Мойєса офіційний сайт Вест Хема.

Нагадаємо, після 32-х турів "молоти" у турнірній таблиці АПЛ посідають п'яту сходинку, маючи у своєму доробку 55 очок. Стільки ж у Челсі, який йде четвертим.

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