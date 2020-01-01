Мойєс отримає солідний бонус, якщо зможе зберегти Вест Хем в АПЛ

Головний тренер Вест Хема Девід Мойєс додатково мотивований у вдалому виступі "молотів" у другій частині сезону 2019/20.

Девід Мойєс отримає додаткові 2 млн фунтів, якщо зуміє залишити Вест Хем в АПЛ за підсумками сезону 2019/20, інформує Daily Mail.

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"Цього разу я збираюсь зробити свою роботу так, щоб у босів Вест Хема не було іншого вибору, окрім як продовжити контракт зі мною. Дуже радий знову очолити "молотів" та зроблю все можливе, аби ця умова контракту була виконана", – наводить слова Мойєса Daily Mail.

Нагадаємо, контракт шотландського фахівця розрахований на 18 місяців. Мойєс відомий за роботою у таких англійських клубах, як Евертон і Манчестер Юнайтед. Також це вже не перший його прихід у Вест Хем – у листопаді 2017 року він замінив хорвата Славена Біліча і завершив сезон 2017/18 на 13 сходинці АПЛ.

До слова, Мойєс дебютує на чолі "молотів" уже сьогодні – першим суперником шотландського фахівця стане Борнмут. Початок гри о 19:30.

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