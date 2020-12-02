Боси "молотків" задоволені роботою шотландця і хочуть втримати його в клубі, повідомляє Sky Sports.

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Мойєс має чинний до літа 2021-го контракт із Вест Хемом. Сторони вже розпочали перемовини про продовження співпраці. Такому розвитку подій посприяв вдалий старт лондонців у кампанії 2020/21. Наразі Вест Хем посідає 5-те місце в АПЛ, набравши 17 очок за 10 турів.

Девід Мойєс почав роботу з "молотками" як кризовий менеджер торік у грудні. Під його керівництвом команда зберегла прописку в Прем'єр-лізі в попередньому сезоні.

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