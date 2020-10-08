"Я почуваюся краще, набагато краще. Безумовно, я був шокований, коли це сталося перед матчем із Халл Сіті, але, гадаю, зараз це частина життя. Ми всі прийняли той факт, що COVID-19 існує.

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Ще в березні ми домовилися про те, що будемо робити, якщо хто-небудь, наприклад, я, потрапить в таку ситуацію. Як тільки це сталося, ми відразу ж взялися за справу. Алан Ірвін негайно приступив до керівництва командою, і ми продовжили свою роботу. Клуб був готовий. Потрібно пам’ятати, що у нас було близько 30 тестів – ми всі регулярно перевіряємось", – поділився Мойєс в інтерв'ю офіційному сайту Вест Хема.

Нагадаємо, у наставника Вест Хема виявили COVID-19 напередодні матчу Кубка англійської ліги проти Халл Сіті, який запам'ятався феєричним перфомансом Ярмоленка – українець відзначився дублем та двічі елегантно асистував партнерам. Окрім Мойєса, хворобу знайшли і у гравців "молотків" Ісси Діопа та Джоша Каллена – останній покинув лондонський клуб.

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