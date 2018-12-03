Мойєс може очолити Саутгемптон

Англійський Саутгемптон розпочав пошуки нового головного тренера після звільнення Марка Х'юза. Перший претендент – екс-керманич Евертона та Манчестер Юнайтед Девід Мойєс.

Шотландський фахівець може стати новим наставником Сотона, повідомляє Sky Sports.

Х'юз звільнений із Саутгемптона

За інформацією видання, Мойєс відкритий до пропозиції "святих" і готовий очолити команду, що йде в зоні вильоту АПЛ після 14-ти турів. Боси Саутгемптона ще не контактували з 55-річним тренером, вивчаючи всі варіанти на ринку.

Девід Мойєс зробив собі ім'я в ліверпульському Евертоні, з яким працював у 2002-2013 рр. Крім цього, він тренував англійські Престон, Манчестер Юнайтед, Сандерленд, Вест Хем, а також іспанський Реал Сосьєдад.