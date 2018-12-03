Мойєс може очолити Саутгемптон

Ліга чемпіонів — 15:17 99
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УЄФА затвердив використання VAR у плей-офф Ліги чемпіонів 2018/19
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"Золотий м'яч-2018": всі претенденти на нагородуСвіт — 13:33 14682
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Наші за кордоном: Девіч повертається, підозри українця у Білорусі, Габовда підтримує Батьківщину, привіт з КіпруСвіт — 13:00 2607
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"Золотий м'яч-2018": Модріч може перервати домінування "інопланетян" Мессі та Роналду – церемонія вже сьогодніСвіт — 12:22 1040
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"У нас з Роналду різна манера ударів". Маліновський – про свої подальші плани, секрет штрафних і проблеми МакаренкаБельгія — 12:10 1244
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