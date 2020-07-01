Мойєс готовий написати новий розділ історії Вест Хема – важлива обставина ставить програму шотландця під удар

Головний тренер лондонського Вест Хема Девід Мойєс зібрався повернути колишню славу "молотків", але спочатку повинен зберегти прописку столичної команди в еліті.

У понеділок "молотки" саме відзначили 125-річчя, але в такий знаменний рік над клубом нависла серйозна загроза пониження в класі. Вест Хем поза зоною вильоту лише завдяки різниці м'ячів, а в середу ввечері клуб очікує домашнє випробування лондонським Челсі, пише FourFourTwo.

Вест Хем презентував спеціальну форму до 125-річчя клубу

Мойєс уже зберігав місце в Прем'єр-лізі для Вест Хема два роки тому, й тепер шотландець, явно натхненний клубною історією і традиціями, готується повторити власний подвиг знову після свого повернення до Лондона в грудні.

57-річний фахівець сповнений планів на майбутнє та вірить, що здатен написати новий розділ в історії "молотків", якщо йому буде надана така можливість.

"Вест Хем має фантастичну історію, але ми прагнемо написати нову сторінку, а я хочу отримати шанс на побудову нової історії, зробити нову історію, створити щось, що дасть нам відчуття надії на майбутнє.

Передусім важливо виграти наші наступні чотири чи п'ять поєдинків, аби впевнитися, що ми – клуб Прем'єр-ліги. Якщо нам це вдасться, то ми можемо дати старт будівництву нової історії, і я хочу бути її творцем.

Я маю багато ідей і думок щодо того, куди я волів би привести клуб і хотів би, щоб мені це вдалося, але я повинен відзначити, що тут було кілька неймовірних тренерів і гравців, імена яких відомі цілій планеті.

Якщо я отримаю шанс, то хочу відродити цей клуб, покращити його, віднайти найкращу форму кожного окремо. Та поки ми не можемо розпочати цей процес, маємо незавершені справи".

Вест Хем важко ввійшов у рестарт сезону, програвши Вулвз і Тоттенхему (двічі по 0:2) перед візитом Челсі. Матчі проти конкурентів у боротьбі за виживання – Норвіча, Уотфорда та Астон Вілли – ще чекають на "молотків" після битви в середу, тому Мойєс вважає, що бій за збереження прописки триватиме до останнього ігрового дня.

Ми змушені зустрітися з трьома командами на шляху до Ліги чемпіонів, які в цей момент виглядають якісно, та в нашій грі проти них теж були позитивні моменти.

Вочевидь, Вест Хему доведеться грати проти Челсі без свого рекордного підписання Себастьяна Аллє. Форвард продовжує відновлюватися після проблем зі стегном. За словами Мойєса, він повернувся до тренувань і "близький до повернення".

Оборонці Анжело Огбонна (підколінне сухожилля) та Артур Масуаку (кісточка) теж тренувались напередодні, але Мойєс невпевнений, що вони відновляться вчасно та зможуть вийти проти "синіх".

Раніше у вівторок Вест Хем анонсував встановлення статуї своїх легенд – сера Джеффа Херста, Боббі Мура та Мартіна Пітерса поблизу Лондон Стедіум. Бронзовий пам'ятник на весь зріст зобразить тріо зірок минулого з трофеєм Кубка володарів кубків-1965 над головою поставлять на Майдані чемпіонів.

Та все йде до того, що Вест Хем незабаром може приєднатися до клубу одиноких сердець, яким лише й залишається постійно кивати на славне минуле...

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