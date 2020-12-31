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Мойєс: Буде важко визначитися зі стартовим складом Вест Хема

10:52 936 Читать на русском
Мойєс: Буде важко визначитися зі стартовим складом Вест Хема
Девід Мойєс / Сайт Вест Хема

Новоспечений наставник Вест Хема Девід Мойєс розповів про свої орієнтири у виборі основних гравців команди.

 

"Я буду розглядати чимало гравців, хочу побачити бажання підніматися і боротися за цю футболку.

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Тут хороша команда. Судячи з того, що я бачу, буде важко визначитися зі стартовим складом, оскільки в деякі тижні гравці виступають добре, а в деякі – ні. Йдеться про те, щоб досягнути певної визначеності, і я справді хочу закласти в голови гравців те, що вони повинні схопити футболку і сказати: "Я заберу її", – цитує Мойєса офіційний сайт Вест Хема.

Нагадаємо, новий тренер Андрія Ярмоленка дебютує 1 січня матчем 21 туру АПЛ проти Борнмута. Українець заліковує травму, тому не допоможе "молотам" у звітній зустрічі.

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Вест Хем - Борнмут Вест Хем Вест Хем Англія Девід Мойєс Девід Мойєс
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