Головний тренер Вест Хема Девід Мойєс пролив світло на процес відновлення одного з лідерів збірної України.

Андрій Ярмоленко 14 березня повернувся до тренувань з "молотами" та вийшов на фінішну пряму свого відновлення.

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На передматчевій прес-конференції Мойєс розповів, що українець вже за крок від повернення. "Андрій Ярмоленко та Артур Масуаку близькі до відновлення. Сподіваюся, скоро не залишиться травмованих і у нас буде повний склад", – цитує коуча офіційний сайт Вест Хема.

Це дає надію наставнику збірної України Андрію Шевченку залучити Ярмоленка до березневих матчів кваліфікації ЧС-2022, адже український вінгер потрапив у розширений список "синьо-жовтих".

До слова, у поточному сезоні Андрій провів 21 матч у всіх турнірах, в яких відзначився 3 голами та віддав 4 результативні передачі. У лютому гравець пошкодив зв'язки коліна і відтоді не грав.

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