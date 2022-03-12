Головний тренер Вест Хема Девід Мойєс висловився про санкції, накладені на власника Челсі Романа Абрамовича, через напад росіян на Україну.

"Це неймовірно важка позиція для Челсі. Протягом багатьох років Абрамович зробив фантастичну роботу для клубу та вболівальників. Це справді сумна ситуація, коли ніхто не думав, що вони в ній опиняться.

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Це жахлива ситуація. Будемо сподіватися, що Путін вирішить покласти край цьому, тому що це те (війна росіян проти України – прим.), що не може продовжуватися", – поділився Мойєс у коментарі Football.London.

Нагадаємо, влада Великобританії видала Челсі ліцензію на проведення окремої діяльності, але заборонила продавати квитки, атрибутику, отримувати гроші від спонсорів, підписувати нових гравців чи продовжувати співпрацю з футболістами. Фактично Абрамовича змушують без торгів і особистої вигоди передати лондонський клуб іншому власнику.

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