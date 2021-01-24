"Ліверпуль як і раніше грає добре. Я сказав, що минулий тиждень був найкращим часом для зустрічі з мерсисайдцями, однак це не було проявом неповаги.

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Ми у хорошій формі і впевнені в собі, тому відчували, що здатні здобути перемогу у виїзному матчі. Суперник теж хоче завоювати трофей. У Прем'єр-лізі Ліверпуль відстає від нас, але як і раніше бере участь у боротьбі", – цитує Сульшера офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, вже сьогодні, 24 січня, відбудеться зустріч Манчестер Юнайтед та Ліверпуля у матчі 4-го раунда Кубка Англії. Початок зустрічі о 19:00.

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