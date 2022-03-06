"Я зі своїми одноклубниками в турецькій Анталії, і нам нікуди йти. Ми прибули до Туреччини 11 лютого на тренувальний збір перед початком сезону і мали бути тут лише пару тижнів. Повернутися в Україну неможливо, тому ми повинні залишатися тут і сподіватися на краще. Я знаю ще чотири клуби з нашої країни, які також перебувають у цьому районі.

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Тренування все ще відбуваються щодня, але тренер дозволив тим, хто не хоче, не брати у них участь, не тренуватися. У деякі дні мені зовсім не хочеться підходити до поля. Мій розум не тут: він з батьками та братом у рідному місті Харкові. Щодня там відбуваються бомбардування. Моя сім’я просто намагається вижити, ховаючись у підвалі. Ми постійно на зв'язку. Я шукаю способи якнайшвидше та безпечно витягти їх звідти.

У мене є квартира в Харкові, і в середу її обстріляли. Деякі люди взагалі втратили свої домівки, а вікна були вибиті по всій будівлі. Це жахливо – бути так далеко. Ми чули, що гравець молодіжної команди нашого клубу Віталій Сапило загинув у бою... Наша країна – єдина проти Володимира Путіна і бореться за свободу та незалежність України.

А тим часом, як футболісти, ми переживаємо, що втратимо роботу. Ми ще не знаємо, чи зможе наш клуб продовжувати платити нам. Надії знайти клуб в Туреччині немає, і в будь-якому випадку важко зосередитися. Нам якось треба знайти спосіб заробити гроші для наших сімей, яким це так потрібно. Ця трагедія має припинитися зараз, і весь світ має знати, що відбувається", – цитує Будніка The Guardian.

Нагадаємо, сьогодні вже 11-й день війни Росії проти України. Загарбники руйнують села і міста, вбивають військових і цивільних, але ЗСУ з теробороною дають гідну відсіч незваному гостеві.

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