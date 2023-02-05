"Для мене Вінісіус – зразковий футболіст. Молодь любить гравців із такими якостями – тих, які вміють контролювати м'яч.

Анчелотті пояснив, чому Реал не підписав узимку жодного новачка

Усі мої 4 онуки носять його футболку, і не хочуть ніяких інших", – цитує Анчелотті Marca.

Нагадаємо, Жуніор виступає за Реал з 2018 року. У поточному сезоні він забив за мадридців 13 голів і віддав 6 асистів у 30 матчах. Transfermarkt оцінює його у 120 млн євро.

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