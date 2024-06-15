"Гра втекла від нас дуже швидко. Ми пропустили три голи, а з вилученням вечір остаточно став дуже важким. У нас було обмаль шансів зробити щось. У другому таймі хлопці зробили все можливе, щоб зберегти прийнятний рахунок, але тепер нам треба рухатися далі. Ми підемо і проаналізуємо гру.

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Я ніколи не сумнівався у своїх гравцях. Вийшов важкий матч, ми зіграли не на своєму рівні. Німеччина була чудова, а ми не змогли закріпитись. Гравці були розчаровані, вони відчували, що підвели себе. Наша команда здатна на краще. Сподіваюся, ми зможемо показати це у наступних двох іграх.

Цього вечора нам було складно щось здобути. Потрібно набрати чотири очки у наступних двох іграх, і це те, на чому ми концентруємось. Зберігайте віру в нас, до зустрічі в грі проти Швейцарії", – цитує Кларка Independent.

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