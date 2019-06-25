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"Мої бутси були перев'язані дротом", – Мане зізнався про глузування під час свого першого перегляду

15:48 518 Читать на русском
"Мої бутси були перев'язані дротом", – Мане зізнався про глузування під час свого першого перегляду
Садьйо Мане / Фото ФК Ліверпуль

Нападник Ліверпуля Садьйо Мане розповів про свій тернистий шлях на початку кар'єри.

"Було 200 або 300 дітей, які чекали в черзі за своїм шансом. Для мене все почалося погано, тому що коли я представився, з мене сміялися.

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Я не був схожий на футболіста. На мені були штани, зовсім не схожі на футбольні шорти. І мої футбольні бутси були повністю розірвані з боків і були відремонтовані мною за допомогою дроту. Ті, хто спостерігав за відбором, дивилися на мене з дивним виразом обличчя. Я розумів їх, але у мене не було вибору.

Проте, я показав себе непогано, вони забрали мене. Це було початком моєї пригоди", – цитує Мане France Football.

Нагадаємо, форвард Ліверпуля розпочав свою кар'єру в 15-річному віці, пройшовши відбір у футбольну школу "Женерасьйон Фут".

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Англія Садьйо Мане Садьйо Мане Ліверпуль Ліверпуль
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